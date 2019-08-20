Быдло и бичи: иркутская чиновница не стала отрицать, что обзывала потерпевших от наводнения

«Чиновник какого угодно уровня должен корректно относиться к своим согражданам. С другой стороны, это не было публичным заявлением. Но в любом случае надо к согражданам относиться корректно», — заявил Dailу Storm депутат Госдумы Николай Будуев (Иркутская область).





«Человек такого уровня не мог таким образом вести диалог, поэтому давайте подождем результатов экспертизы», — сказал Dailу Storm сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.





Сенатор также затруднился ответить на вопрос, почему Алашкевич не стала утверждать, что запись является ненастоящей: «Мы можем об этом только догадываться. Мне сложно что-либо еще добавить. <...> Естественно, это станет предметом обсуждения».





На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Алашкевич, рассказывает о визите президента России Владимира Путина в Иркутскую область к пострадавшим от наводнения 19 июля и нелицеприятно отзывается о главе государства: «Начиная с того, что приехали передовики, два самолета, по сто человек каждый. Они у нас были, на следующий день они были в Магнитогорске. <...> Он [Путин] приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее. <...> Одеты черт-те как, два класса образования».





В дальнейшем на аудиозаписи звучат оскорбительные слова в адрес пострадавших от наводнений: «Они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья. <...> Губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться».





Телеканал РЕН ТВ заказал собственную экспертизу у начальника Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрия Макеева. Он подтвердил, что голос на аудиозаписи принадлежит Алашкевич.





«Был проведен сравнительный анализ — параметрический, функционально-динамический голосовой активности, аппаратно-программный, аудитивно-лингвистический, четыре слоя исследования. Во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной записи и на другой записи принадлежит одному и тому же физическому лицу женского пола, — говорится в заключении экспертизы, опубликованном на сайте РЕН ТВ.





Daily Storm обратился к Алашкевич с просьбой прокомментировать заключение экспертизы, опубликованное РЕН ТВ. «Я не видела заключения, я ничего комментировать не готова. Я жду официальных результатов экспертизы», — заявила она.





Наводнения в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 попали в больницу, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тысяч жилых домов и дач. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тысяч человек. Около 450 домов в Тулуне после паводка не подлежат восстановлению.