СМИ: Вертолет с двумя россиянами на борту разбился в Греции

Вертолет, на борту которого находились двое туристов из России, потерпел крушение у берегов острова Порос в Греции. В результате погибли оба гражданина РФ и греческий пилот воздушного судна. Перед падением вертолет задел кабели электропередачи на острове. Это привело к отключению энергоснабжения во всем Поросе.
Инцидент произошел 20 августа в 15:40 по местному времени (совпадает с московским), сообщает Афинско-Македонское агентство новостей. Издание Iefimerida пишет, что на вертолете летела женщина с ребенком, пилотом был грек. Газета также опубликовала видео с места авиакатастрофы.
Согласно информации издания, вертолет принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Двое россиян заказали это воздушное судно для полета из города Галатас (находится в 300 метрах от Пороса) в Афинский международный аэропорт, уточняет газета.
К месту катастрофы направлены группа водолазов и шесть катеров береговой охраны. Туда также вылетел вертолет ВВС Греции для поиска тех, кто мог выжить. На берегу находятся машины скорой помощи.
В посольстве РФ в Греции корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в потерпевшем аварию вертолете находились граждане России. «Мы такой информацией пока не располагаем», — сказал дипломат.
В июле у итальянского острова Горгона в провинции Ливорно разбился вертолет, в результате чего погибли два россиянина, находившиеся на его борту: мужчина и женщина.