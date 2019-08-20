СМИ: Вертолет с двумя россиянами на борту разбился в Греции

Согласно информации издания, вертолет принадлежал местному бизнесмену, который сдавал его в аренду для коммерческого использования. Двое россиян заказали это воздушное судно для полета из города Галатас (находится в 300 метрах от Пороса) в Афинский международный аэропорт, уточняет газета.





К месту катастрофы направлены группа водолазов и шесть катеров береговой охраны. Туда также вылетел вертолет ВВС Греции для поиска тех, кто мог выжить. На берегу находятся машины скорой помощи.





В посольстве РФ в Греции корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в потерпевшем аварию вертолете находились граждане России. «Мы такой информацией пока не располагаем», — сказал дипломат.





В июле у итальянского острова Горгона в провинции Ливорно разбился вертолет, в результате чего погибли два россиянина, находившиеся на его борту: мужчина и женщина.