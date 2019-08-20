Премьер-министр Италии заявил о своей отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что подаст президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке из-за разразившегося в стране острого политического кризиса. Такое заявление Конте сделал в ходе выступления 20 августа на внеочередном заседании итальянского сената (верхняя палата парламента).





«Я выслушаю крайне внимательно все сегодняшние выступления, но я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке», — сказал премьер. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.





Конте также обвинил вице-премьера и главу МВД Маттео Сальвини в «политической безответственности» и в том, что тот действует в своих корыстных интересах. «Скажу, что министр внутренних дел нарушил свои обязательства, преследует личные интересы и интересы своей партии, проявляя политическую безответственность», — подчеркнул премьер.





Конте также упрекнул Сальвини в неуважении к парламенту, поскольку тот делает свои заявления, «ведущие к тяжелым последствиям», в соцсетях и на других площадках.





В Италии сложилась ситуация политического кризиса, после того как 8 августа Сальвини, также являющийся лидером одной из двух правящих партий страны «Лига», сообщил, что парламентской коалиции, сложившейся по итогам выборов в марте 2018 года, не существует. В связи с этим вице-премьер призвал к проведению новых досрочных выборов в законодательный орган.