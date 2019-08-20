Телеканал «Рустави-2» уволил оскорбившего Путина Георгия Габунию

Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави-2» Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов. В числе освобожденных от должности сотрудников оказался ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина. По словам Салии, причиной увольнений стал конфликт интересов.





«Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Георгий Габуния», — заявил на брифинге гендиректор. По его словам, также освобождены от должностей Георгий Лаперашвили и Нанука Жоржолиани. Об этом сообщает портал «Грузия Online».





Салия пояснил, что конфликт интересов заключается в том, что ведущие журналисты «Рустави-2» публично заявляют о создании нового канала и в то же время продолжают работать в его телекомпании. Гендиректор напомнил, что Квеситадзе сообщала о работе над созданием нового «Главного канала» вместе с бывшим гендиректором «Рустави-2» Никой Гварамией.





Телеканал оказался в центре скандала после выступления 7 июля ведущего Георгия Габунии в своей передаче «Постскриптум», когда он нецензурно оскорбил Владимира Путина. Поступок журналиста раскритиковали президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер этой страны Мамука Бахтадзе, назвав такое поведение провокацией. В России также осудили высказывания Габунии.





8 июля саморегулирующая комиссия «Рустави-2» отстранила Габунию от эфира на два месяца. 18 июля предприниматель Кибар Халваши официально стал владельцем телеканала. Он уволил Нику Гварамию с поста гендиректора телеканала и назначил на эту должность своего адвоката Паату Салию.