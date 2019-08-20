Глава Huawei заявил, что его компания находится «между жизнью и смертью»

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй направил своим подопечным письмо, в котором предупредил, что корпорация находится «между жизнью и смертью». В связи с этим он посоветовал недостаточно загруженным сотрудникам Huawei заняться новыми проектами. Недостаточно усердным работникам грозит сокращение зарплаты и увольнения, предупредил Жэнь Чжэнфэй.





Бизнесмен направил своим подопечным этот документ для служебного пользования 19 августа, передает Bloomberg. «Компания находится на моменте между жизнью и смертью», — написал Жэнь Чжэнфэй.





«Они [сотрудники Huawei] должны будут создать рабочие группы для изучения новых проектов. В случае если они преуспеют в данном направлении, их могут повысить. Либо они могут загрузить себя работой в рамках уже существующих проектов. Если они не смогут найти себе нишу [в компании], им будут сокращать зарплату каждые три месяца», — предупредил глава корпорации. Он также пригрозил увольнениями не слишком загруженным сотрудникам.





Жэнь Чжэнфэй также отметил в письме, что в Huawei приоритетами для работников являются «заслуживающие похвалы поступки», а для управляющего звена — «повышение в должности выдающихся сотрудников и вливание свежей крови в нашу организацию».





В мае США ввели режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз. Они также внесли Huawei в черный список как компанию, представляющую угрозу национальной безопасности. Власти США выдали ей временную лицензию на 90 дней, после этого срока корпорация должна была уйти с американского рынка. Однако 19 августа Вашингтон решил продлить лицензию еще на 90 дней.