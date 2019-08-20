Песков: Путин в курсе ситуации с избитой полицейским Дарьей Сосновской

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства в курсе ситуации с избиением 26-летней Дарьи Сосновской — 10 августа в Москве на несанкционированной акции девушку ударил полицейский. В Кремле случай назвали резонансным. Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин получает информацию о протестных акциях в Москве «из самых разных источников». Поэтому у главы государства есть разные точки зрения на произошедшие события, добавил Песков.





«Эта конкретная ситуация [с Дарьей Сосновской] относится скорее к резонансной, соответствующие доклады делались», — цитирует РБК Пескова. Он добавил, что не готов ответить на вопросы, докладывали ли Путину о том, кто конкретно ударил девушку, а также известно ли вообще имя этого полицейского.





Пресс-секретарь президента не смог сказать, ознакомился ли Путин с видеороликом, в котором запечатлено, как сотрудник полиции ударил в живот Сосновскую. «Я доподлинно не могу сказать, но не думаю, что он ознакомился с этим видео. Но, безусловно, информацией об этом он располагает», — цитирует Пескова ТАСС.





Журналисты спросили у Пескова, откуда Путин получает информацию о прошедших в столице акциях протеста. «Он традиционно получает информацию из самых разных источников, из самых разных. Поэтому у него есть разные точки зрения на то, что имело место», — ответил Песков.





Он также рассказал журналистам о встрече Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном 19 августа. По его словам, переговоры прошли в целом позитивно. Переговоры лидеров состоялись 19 августа в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон, они длились 3,5 часа.





Песков рассказал, что на встрече политики развернуто обсудили ситуацию на Украине, в Сирии, а также проблемы климата и освоение Арктики. «Весьма экспертно, весьма развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи», — сообщил он.





Дмитрий Песков напомнил о мнении президента относительно митингов в Москве, свою позицию Владимир Путин выразил во время пресс-конференции во Франции 19 августа. Путин подчеркнул, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, однако «никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеет права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда или до столкновений с властями».





Дарья Сосновская, как писал портал Znak, в своем заявлении в полицию сообщила, что 10 августа после 20:00 она шла по улице и увидела, как сотрудники МВД задерживают инвалида. Несмотря на замечание Сосновской, инвалида увели, а ее саму схватили сотрудники полиции. У одного из сотрудников, который ее вел, упала дубинка. Он, по словам Сосновской, из-за этого сильно разозлился и ударил ее в «область живота справа».





10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный со столичными властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД, на мероприятие пришли более 20 тысяч человек. Неофициальные источники сообщили о 50 тысячах участников. По окончании митинга часть протестующих, проигнорировав предупреждения правоохранителей о недопустимости проведения несанкционированной акции, направились к администрации президента, после чего начались задержания. По информации столичной полиции, за различные правонарушения были задержаны 136 человек.