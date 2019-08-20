Появилось видео первого полета разведывательного беспилотника «Альтиус-У»

Новейший российский разведывательный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Видео летных испытаний Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как летательный аппарат совершает разбег по взлетно-посадочной полосе и затем взмывает в небо. Далее показаны его полет и маневры в воздухе, а также посадка.
«Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», — говорится в подписи к видео.
«Альтиус-У» — окончательный облик беспилотника, созданного в рамках проекта «Альтаир». Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток. Особенность летательного аппарата заключается в том, что им можно управлять через спутниковый канал, что делает радиус его применения практически неограниченным. Беспилотник впервые был представлен в качестве экспериментальной модели на форуме «Армия-2015».
Планер беспилотника выполнен по традиционной аэродинамической схеме с крылом большого размаха, V-образным оперением и с двумя двигателями под крылом. Практически вся машина выполнена из композитных материалов. Металл используется только для моторам. Это позволило вместить в планер тяжелое радиоэлектронное оборудование — от оптики и радиолокатора бокового обзора до других средств, предусмотренных не только разведывательной версией.