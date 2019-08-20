Появилось видео первого полета разведывательного беспилотника «Альтиус-У»

Новейший российский разведывательный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Видео летных испытаний Минобороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как летательный аппарат совершает разбег по взлетно-посадочной полосе и затем взмывает в небо. Далее показаны его полет и маневры в воздухе, а также посадка.





«Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», — говорится в подписи к видео.