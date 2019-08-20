В Госдуме прокомментировали слова Макрона о «Европе от Лиссабона до Владивостока»

Глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий прокомментировал итоговое заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Россия поддерживает инициативу Макрона о создании «Европы от Лиссабона до Владивостока», но для реализации этой концепции необходимо снятие санкций с России.





«Это та самая концепция Большой Европы, у истоков создания которой стоял еще великий [военачальник и президент Франции] Шарль де Голль. Россия, безусловно, поддерживает и разделяет подобные подходы. Но для их реализации предстоит пройти достаточно серьезный путь и отказаться от разделительных линий на общем Европейском континенте. И, конечно, в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана», — заявил Слуцкий.





По мнению депутата, Франция, как одна из передовых европейских держав, могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза против РФ.





«Итоги встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в форте Брегансон действительно стали шагом вперед как в развитии двустороннего сотрудничества, так и развязке самых сложных узлов современной международной политики. Были обсуждены вопросы сирийского и ливийского урегулирования, активизации нормандского формата для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Это все крайне важно для мировой стабильности и безопасности», — заключил глава комитета Госдумы по иностранным делам.





Во время встречи Путина с Макроном 19 сентября лидер Франции заявил, что необходимо создание новой архитектуры безопасности между ЕС и Россией. Владимир Путин также заметил, что экс-президент Франции Шарль де Голль «высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала». Он добавил, что Россия «простирается до Тихого океана», и все это пространство является пространством европейской культуры.





Встреча лидеров России и Франции состоялась в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов на Лазурном берегу. В общей сложности переговоры между президентами продолжались более двух с половиной часов.