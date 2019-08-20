Пекин поддержал действия российских властей на незаконных акциях в Москве

Позицию и неблаговидные действия некоторых западных стран в отношении несанкционированных митингов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в ходе ежедневного брифинга. По его словам, таким образом Запад пытается продемонстрировать свое главенствующее положение в мире.
«Мы [Китай] поддерживаем официальную позицию РФ. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии [Запада]», — заявил представитель китайского МИД.
Гэн Шуан назвал действия российских властей по нормализации ситуации в Москве полностью законными. «Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия», — подчеркнул он.
В июле и августе в Москве были организованы согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них прошла 27 июля. В ходе несанкционированного мероприятия, переросшего в массовые беспорядки, полиция задержала около 1400 человек. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. В рамках расследования арестованы 13 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с протестами в Москве, обвинила посольство США в России и ряд западных СМИ в вовлечении россиян в незаконные акции в российской столице. 19 августа в Госдуме прошло внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента, на котором была создана думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежала руководителям всех думских фракций.