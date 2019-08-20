Пекин поддержал действия российских властей на незаконных акциях в Москве

Позицию и неблаговидные действия некоторых западных стран в отношении несанкционированных митингов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в ходе ежедневного брифинга. По его словам, таким образом Запад пытается продемонстрировать свое главенствующее положение в мире.





«Мы [Китай] поддерживаем официальную позицию РФ. Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии [Запада]», — заявил представитель китайского МИД.





Гэн Шуан назвал действия российских властей по нормализации ситуации в Москве полностью законными. «Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия», — подчеркнул он.