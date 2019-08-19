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«Это нарушение закона»: Путин высказался о массовых протестах в Москве
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«Это нарушение закона»: Путин высказался о массовых протестах в Москве

Президент РФ заявил, что граждане имеют право на мирные акции, но никто не вправе доводить ситуацию до столкновений

Президент РФ заявил, что граждане имеют право на мирные акции, но никто не вправе доводить ситуацию до столкновений
Фото: © GLOBAL LOOK Press

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал массовые протесты в Москве в связи со снятием с выборов в Мосгордуму ряда кандидатов. Российский лидер сказал, что граждане имеют право на мирные акции, однако никто не вправе нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений с правоохранителями. Он также связал протесты в столице с электоральным циклом. Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



«Что касается самих событий, то думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие закону протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», — сказал Путин журналистам.


Президент также заверил, что «Россия дает людям выражать свой протест». По его словам, согласованные с мэрией Москвы в июле и августе акции «прошли мирно и без эксцессов».


Путин также напомнил о жертвах и пострадавших во время акций «желтых жилетов» во Франции. Политический лидер подчеркнул, что власти не допустят повторения подобной ситуации в России. «Мы будем делать все, для того чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», — пообещал он.


Кроме того, президент пояснил, чем обусловлены столичные протесты. «Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе, в московские», — сообщил Путин.


Российский президент назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не были допущены на региональные выборы, в том числе в Мосгордуму. «В этом году до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании», — сказал он. Среди таких причин, по словам Путина, — фальсификация подписей в поддержку тех или иных кандидатов.


Президент добавил, что согласованные митинги летом 2019 года в Москве прошли без инцидентов. «Дважды в июле и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги, тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов. Я хотел бы, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, и в других странах», — заметил Путин.


В июле и августе в Москве были организованы согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них прошла 27 июля. В ходе несанкционированного мероприятия, переросшего в массовые беспорядки, полиция задержала около 1400 человек. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. В рамках расследования арестованы 13 человек.


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