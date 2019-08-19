«Это нарушение закона»: Путин высказался о массовых протестах в Москве

«Что касается самих событий, то думаю, что граждане имеют право на мирные, соответствующие закону протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто — ни власти, ни какие-то группы — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, а все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», — сказал Путин журналистам.





Президент также заверил, что «Россия дает людям выражать свой протест». По его словам, согласованные с мэрией Москвы в июле и августе акции «прошли мирно и без эксцессов».





Путин также напомнил о жертвах и пострадавших во время акций «желтых жилетов» во Франции. Политический лидер подчеркнул, что власти не допустят повторения подобной ситуации в России. «Мы будем делать все, для того чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона», — пообещал он.





Кроме того, президент пояснил, чем обусловлены столичные протесты. «Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе, в московские», — сообщил Путин.





Российский президент назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не были допущены на региональные выборы, в том числе в Мосгордуму. «В этом году до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании», — сказал он. Среди таких причин, по словам Путина, — фальсификация подписей в поддержку тех или иных кандидатов.





Президент добавил, что согласованные митинги летом 2019 года в Москве прошли без инцидентов. «Дважды в июле и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги, тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких эксцессов. Я хотел бы, чтобы и у нас в дальнейшем все происходило именно таким образом, и в других странах», — заметил Путин.





В июле и августе в Москве были организованы согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них прошла 27 июля. В ходе несанкционированного мероприятия, переросшего в массовые беспорядки, полиция задержала около 1400 человек. Позднее Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. В рамках расследования арестованы 13 человек.