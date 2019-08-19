Путин прокомментировал инцидент под Северодвинском

Никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам главы государства, эксперты контролируют ситуацию. Путин также сказал, что в районе ЧП власти принимают превентивные меры, «чтобы не было никаких неожиданностей».





«Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения [радиационного] фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов — военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей»,— сообщил российский президент, отвечая на вопрос французской журналистки о риске радиоактивного заражения в связи с некой «техногенной катастрофой» в РФ.





Погибшие и пострадавшие в результате инцидента люди «выполняли важнейшую государственную функцию», добавил Путин. «Все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», — пообещал президент.





Ранее ЧП под Северодвинском комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Могу заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан Российской Федерации, в этом не должно быть никаких сомнений», — говорил представитель Кремля.





8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа «Росатом» сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали и были госпитализированы.





Администрация Северодвинска опубликовала информацию, что после взрыва радиационный фон примерно на 30 минут поднимался до двух микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозиверта в час. Росгидромет объяснил это явление тем, что над городом 8 августа проходило облако радиоактивных инертных газов.