США впервые испытали запрещенную ДРСМД ракету

«Министерство обороны провело 18 августа в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск 19 августа] на острове Сан-Николас в штате Калифорния испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 километров. Собранные в ходе этого испытания данные и сделанные выводы будут использованы при разработке Минобороны будущего ракетного потенциала средней дальности», — говорится в заявлении Пентагона.





Испытание США ранее запрещенной ДРСМД ракеты всего через две недели после того, как договор прекратил действовать, показывает, что Вашингтон заранее готовился выйти из него. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.





«Испытания данной ракеты в очередной раз подтверждает, что США нарушали договор РСМД и заранее готовились выйти из него в одностороннем порядке. Кроме того, это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности», — заявил депутат РИА Новости.





Договор РСМД перестал действовать 2 августа. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. США утверждали, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.