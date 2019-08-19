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Минтруд выступил против введения штрафов за курение на работе
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Минтруд выступил против введения штрафов за курение на работе

Такое предложение выдвинуло Министерство здравоохранения

Минтруд РФ не поддержал идею бороться с курением на работе с помощью штрафов. В ведомстве заявили, что потребление табака не может рассматриваться как фактор, учитываемый при начислении зарплаты. Там также отметили, что ограничение прав сотрудников из-за их особенностей, не влияющих на выполнение работы, недопустимо. Штрафы за курение в Минтруде приравняли к дискриминации.


«Согласно Трудовому кодексу [ТК], ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо. Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы все граждане имели равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», — заявили в министерстве. Об этом сообщает ТАСС.


В ведомстве напомнили, что в соответствии с ТК работодатель имеет все возможности сделать так, чтобы перерывы на перекур не сказывались отрицательно на трудовых процессах. «Также кодекс предусматривает для работодателей возможность по соглашению с работником устанавливать гибкие режимы рабочего времени; создавать условия для здорового образа жизни работников», — добавили в Минтруде.


17 августа в рамках программы «Укрепление общественного здоровья» Минздрав предложил способы борьбы с курением. Среди них перечислялись такие методы, как штрафы и поощрения.


«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорилось в документе.


В ведомстве также предложили размещать в местах общего пользования на территории работодателя тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Авторы программы полагают, что данные меры смогут заменить перекуры, а также будут способствовать разрядке сотрудников.


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