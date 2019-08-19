Премьер Нетаньяху высказался о поступке жены, отказавшейся пробовать каравай в Киеве

Премьер также напомнил о том, как в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на этот случай. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Сара Нетаньяху «не хотела проявить неуважение к Украине».





Израильский премьер также отметил, что если бы не «инцидент с хлебом», его визит на Украину, который сам политик назвал историческим, не получил бы такого широкого освещения в СМИ.





«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, то пусть так и будет. Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание», — резюмировал Нетаньяху.





Ранее 19 августа Юлия Мендель в своем Facebook прокомментировала поступок жены премьера Израиля. «Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT», — написала пресс-секретарь.