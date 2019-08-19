Премьер Нетаньяху высказался о поступке жены, отказавшейся пробовать каравай в Киеве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал отказ своей супруги Сары пробовать приветственный каравай во время их визита в Киев. Политик заверил, что его жена вовсе не хотела проявить неуважение к Украине. Нетаньяху также обратил внимание, что для визита в Киев его супруга специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Премьер добавил, что если бы не этот инцидент с хлебом, СМИ не обратили бы внимание на его поездку на Украину.
«Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — заявил Нетаньяху в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Премьер также напомнил о том, как в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на этот случай. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Сара Нетаньяху «не хотела проявить неуважение к Украине».
Израильский премьер также отметил, что если бы не «инцидент с хлебом», его визит на Украину, который сам политик назвал историческим, не получил бы такого широкого освещения в СМИ.
«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, то пусть так и будет. Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание», — резюмировал Нетаньяху.
Ранее 19 августа Юлия Мендель в своем Facebook прокомментировала поступок жены премьера Израиля. «Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может омрачить важность и масштабность визита премьера Израиля на Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT», — написала пресс-секретарь.
Премьер-министр вместе с супругой в ночь на 19 августа прибыли в Киев с официальным визитом. При выходе из самолета возле трапа в киевском аэропорту Борисполь чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней традицией. Премьер-министр Израиля отломил хлеб и съел его. Затем он взял еще кусочек и передал его супруге. Однако та не стала пробовать хлеб и выкинула его.
Визит Нетаньяху в Киев является первым за 20 лет, начался он с официальной встречи с президентом Зеленским. Последний раз премьер-министр Израиля был в украинской столице в марте 1999 года.