Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет российской авиакомпании «Победа» жестко сел в аэропорту Ширак в городе Гюмри на севере Армении. Во время посадки лайнер задел взлетно-посадочную полосу (ВПП), в результате чего получил повреждения в хвостовой части. В ходе инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.





Как сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении, ЧП произошло 19 августа в 21:04 по местному времени (20:04 мск). На борту находилось 173 пассажира. Самолет прибыл в Гюмри из Москвы. Пострадавших в результате инцидента нет, заявили в Комитете.





«Для выяснения обстоятельств инцидента будет создана комиссия. Дальнейший полет будет осуществлен резервным самолетом авиакомпании «Победа», — сообщил представитель ведомства.





В самой «Победе» отметили, что пока преждевременно делать выводы о жесткой посадке самолета. Возможно лайнер лишь коснулся хвостовой частью ВПП, передает РИА Новости.





Ранее в августе самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский — Симферополь, на взлете после отрыва от ВПП столкнулся со стаей чаек, что привело к значительным перебоям в работе его двигателей. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек.