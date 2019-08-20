Трамп примерил один из своих небоскребов к Гренландии

Запись на странице президента США в Twitter появилась после серии публикаций в СМИ о том, что Трамп якобы рассматривает покупку Гренландии у Дании. Позднее американский лидер подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова. По его словам, он интересовался этим вопросом в стратегическом смысле и данная тема не является «номер один в повестке дня».





Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал абсурдной идею Трампа купить Гренландию и выразил надежду, что это была шутка. Вместе с тем датский премьер подчеркнул необходимость обсудить с Вашингтоном ряд общих тем, в том числе сотрудничество в Арктике.





Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп осведомился у своих советников о возможности покупки Гренландии. По словам собеседников газеты, президент не пояснил, серьезно ли он задает этот вопрос — некоторые из них предположили, что американский лидер просто пошутил. При этом они отметили, что Трамп считает остров важной точкой для обеспечения безопасности США в северных водах. В Гренландии также находится самая северная авиабаза США — Туле.