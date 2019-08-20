Минобороны объявило о международных учениях с участием почти 130 тысяч военных

Минобороны РФ сообщило о проведении международных учений «Центр-2019» с 16 по 21 сентября. К их проведению планируется привлечь около 128 тысяч военнослужащих из семи стран. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Основная часть маневров пройдет на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский и Алейский, а также полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево. Для отработки совместных действий, кроме российских вооруженных сил, будут привлечены военные Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана.





Всего в маневрах будет задействовано почти 130 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и около 600 летательных аппаратов. «Всего к участию в СКШУ [стратегических командно-штабных учениях] привлечены около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения», - говорится в сообщении Минобороны.





Как уточнили в оборонном ведомстве, основные действия пройдут на восьми полигонах в России. Некоторые эпизоды учений будут проведены «по отдельным планам» на полигонах других стран. В ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции стран в борьбе с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.





В учениях «Центр-2019» с российской стороны примут участие войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии и часть сил Восточного военного округа, а также Воздушно-десантные войска и транспортная авиация ВКС России.