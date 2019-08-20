Минобороны объявило о международных учениях с участием почти 130 тысяч военных

Минобороны РФ сообщило о проведении международных учений «Центр-2019» с 16 по 21 сентября. К их проведению планируется привлечь около 128 тысяч военнослужащих из семи стран. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Основная часть маневров пройдет на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский и Алейский, а также полигонах ВВС и войск ПВО Ашулук, Сафакулево. Для отработки совместных действий, кроме российских вооруженных сил, будут привлечены военные Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана.
Всего в маневрах будет задействовано почти 130 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц техники и около 600 летательных аппаратов. «Всего к участию в СКШУ [стратегических командно-штабных учениях] привлечены около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения», - говорится в сообщении Минобороны.
Как уточнили в оборонном ведомстве, основные действия пройдут на восьми полигонах в России. Некоторые эпизоды учений будут проведены «по отдельным планам» на полигонах других стран. В ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск коалиции стран в борьбе с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
В учениях «Центр-2019» с российской стороны примут участие войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии и часть сил Восточного военного округа, а также Воздушно-десантные войска и транспортная авиация ВКС России.
В конце июня глава Минобороны Сергей Шойгу по приказу верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), президента Владимира Путина объявил внезапную проверку боеготовности войск Центрального военного округа. Одна из ее целей — это определение степени подготовленности войск к участию в предстоящих командно-штабных учениях «Центр-2019». В ходе проверки было проведено свыше 50 учений на более чем 35 полигонах. В маневрах также были задействованы часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.
Ранее Шойгу на открытии научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ заявил о необходимости разработки новой теории войн. По его словам, военные конфликты нового поколения отличаются скоротечностью и использованием как классических, так и асимметрических способов вооруженной борьбы и это требует выработки новых методов и подходов. Глава оборонного ведомства также рассказал о скором оснащении российских войск лазерным оружием.