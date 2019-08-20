«От Лиссабона до Владивостока»: Макрон уверен в европейском будущем России

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Брегансоне, выразил уверенность в европейском будущем России. Французский лидер считает, что международный порядок необходимо перестроить и в этом контексте отношения Москвы и Парижа имеют решающее значение.
«Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», - написал Макрон на своей странице в Twitter.
По мнению французского президента, международный порядок переживает исторический момент и его нужно перестроить. «В этом контексте отношения между Францией и Россией имеют решающее значение», — добавил Макрон и уточнил, что Москва и Париж должны «говорить и находить точки сближения».
Французский лидер рассказал также, что среди затронутых в ходе беседы с Путиным тем фигурировала ситуация вокруг Сирии. «Мы обсудили ситуацию в Идлибе, где гражданское население в настоящее время живет под бомбами. Атаки режима убивают невинных людей, особенно детей. Крайне важно, чтобы принятое в Сочи решение о прекращении огня полностью соблюдалось», — написал Макрон.
Президент Франции приветствовал решение Москвы начать ратификацию Парижского соглашения по климату, назвав этот шаг «сильным и символическим жестом». «Пожары и таяния вечной мерзлоты в Сибири. Россия внимательно следит за разрушительными последствиями изменения климата», — добавил он.
Встреча двух президентов состоялась 19 августа в форте Брегансон — летней резиденции французских президентов на Лазурном берегу. В общей сложности переговоры между лидерами России и Франции продолжались более 2,5 часов. Официально никаких заявлений для прессы по итогам встречи не планировалось.
Перед началом переговоров прошла совместная пресс-конференция президентов. В ходе общения с журналистами на свежем воздухе Путин поблагодарил Макрона за предоставленные российской делегации места в тени. Кроме того, российский лидер впервые прокомментировал протестные акции в Москве и аварию на военном полигоне под Северодвинском. Путин также заявил, что организации G8 не существует. По его словам, кроме «Большой восьмерки» существуют и другие организации такого формата, играющие важную роль в международных делах, и Россия активно работает в таких структурах.