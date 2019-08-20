«От Лиссабона до Владивостока»: Макрон уверен в европейском будущем России

По мнению французского президента, международный порядок переживает исторический момент и его нужно перестроить. «В этом контексте отношения между Францией и Россией имеют решающее значение», — добавил Макрон и уточнил, что Москва и Париж должны «говорить и находить точки сближения».





Французский лидер рассказал также, что среди затронутых в ходе беседы с Путиным тем фигурировала ситуация вокруг Сирии. «Мы обсудили ситуацию в Идлибе, где гражданское население в настоящее время живет под бомбами. Атаки режима убивают невинных людей, особенно детей. Крайне важно, чтобы принятое в Сочи решение о прекращении огня полностью соблюдалось», — написал Макрон.





Президент Франции приветствовал решение Москвы начать ратификацию Парижского соглашения по климату, назвав этот шаг «сильным и символическим жестом». «Пожары и таяния вечной мерзлоты в Сибири. Россия внимательно следит за разрушительными последствиями изменения климата», — добавил он.