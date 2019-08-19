Путин заявил, что G8 не существует

Президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что организации G8 не существует. Вместе с тем Путин отметил, что Россия не против возвращения в «Большую восьмерку». Он также напомнил, что помимо G8 есть и другие организации, которые играют важную роль в международных делах, к примеру, G20. Россия активно работает в таких структурах, подчеркнул президент.





«Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? Сегодня это «семерка». Что касается возможного формата в рамках восьми государств, то мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести «восьмерку» в свое время и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — сказал Путин журналистам.





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