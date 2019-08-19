Прокуратура закрыла дело против женщины за покупку лекарств для больного сына

Транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении дела в отношении женщины, купившей через интернет незарегистрированные в РФ лекарства для больного сына. Как заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, уголовное преследование россиянки признали незаконным и необоснованным. Материалы по данному делу направлены на дополнительную проверку в московскую таможню.





«По итогам проверки московско-курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)», — сказал Куренной ТАСС.





Материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, добавил он.





Ранее в августе Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал Минздрав и московский главк МВД разобраться в ситуации с уголовным преследованием Федеральной таможенной службой (ФТС) людей, приобретающих через интернет незарегистрированные в России лекарства. В СПЧ выразили обеспокоенность такими инцидентами.





Как сообщало Центральное таможенное управление (ЦТУ), 12 августа жительница Москвы получила на почте для своего 25-летнего, больного эпилепсией сына три посылки — 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум». Данный препарат не внесен в государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.





В ЦТУ отмечали, что женщина не представила соответствующего рецепта или заключения консилиума о необходимости применения лекарства. По факту ввоза психотропных веществ было возбуждено уголовное дело.





Этот случай стал уже вторым за последнее время: в июле в Москве была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая «Фризиум» через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали.