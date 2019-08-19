Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить запрещенную информацию из статьи

Роскомнадзор обратился к интернет-изданию «Медуза» с требованием удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках. У ведомства возникли претензии к названиям разделов в этом материале. В Роскомнадзоре считают, что подзаголовки формируют у читателей «Медузы» положительное отношение к тем, кто изготавливает и употребляет наркотики. В начале августа Роскомнадзор внес «Медузу» в реестр запрещенной информации без ограничения прав доступа к порталу.





«По мнению экспертов МВД, в названиях есть информация, «направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств», — отмечается в сообщении «Медузы».





Доступ к самому материалу заблокирован. На удаление статьи редакции отведены сутки. Сейчас сайт «Медузы» внесен в единый реестр запрещенной информации еще 8 августа, указывается на сайте Роскомнадзора, но доступ к порталу не ограничивается.