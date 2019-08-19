Российский еврейский конгресс усомнился в готовности Израиля признать голодомор геноцидом

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер считает, что Израиль вряд ли откликнется на призыв главы Украины Владимира Зеленского признать голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. Каннер заявил Daily Storm, что израильские власти осторожно относятся к таким серьезным шагам. Член общественного совета РЕК Леонид Гозман поддержал позицию Зеленского по голодомору, однако затруднился сказать, как отреагирует Тель-Авив на просьбу украинского лидера.





«У Зеленского свои задачи, он их как-то пытается решать», — рассудил Каннер, комментируя соответствующее обращение президента Украины к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. «Вряд ли Израиль будет реагировать [на просьбу Зеленского], потому что он очень осторожно относится к этому и многим другим вещам. Во время голодомора не было Государства Израиль. Поэтому я не думаю, что будет какой-то результат», — пояснил глава РЕК.





Член общественного совета РЕК и российский политик Леонид Гозман поддержал позицию Зеленского по голодомору. «Это преступление, которое до сих пор не названо преступлением. В этом плане господин Зеленский абсолютно прав», — заявил Гозман Daily Storm.