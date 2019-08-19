Российский еврейский конгресс усомнился в готовности Израиля признать голодомор геноцидом

Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер считает, что Израиль вряд ли откликнется на призыв главы Украины Владимира Зеленского признать голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. Каннер заявил Daily Storm, что израильские власти осторожно относятся к таким серьезным шагам. Член общественного совета РЕК Леонид Гозман поддержал позицию Зеленского по голодомору, однако затруднился сказать, как отреагирует Тель-Авив на просьбу украинского лидера.
«У Зеленского свои задачи, он их как-то пытается решать», — рассудил Каннер, комментируя соответствующее обращение президента Украины к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. «Вряд ли Израиль будет реагировать [на просьбу Зеленского], потому что он очень осторожно относится к этому и многим другим вещам. Во время голодомора не было Государства Израиль. Поэтому я не думаю, что будет какой-то результат», — пояснил глава РЕК.
Член общественного совета РЕК и российский политик Леонид Гозман поддержал позицию Зеленского по голодомору. «Это преступление, которое до сих пор не названо преступлением. В этом плане господин Зеленский абсолютно прав», — заявил Гозман Daily Storm.
«Моя личная точка зрения состоит в том, что гибель украинских граждан во время искусственного голода, созданного большевиками, естественно, была геноцидом. Но этот геноцид был не только против украинского народа. Он также был против русского, казахского народа и так далее. География этого преступления выходит далеко за пределы Украины», — добавил политик.
Гозман затруднился сказать, отреагирует ли Тель-Авив на просьбу Зеленского. «Израиль в данном случае будет действовать, руководствуясь своими интересами», — отметил политик.
В Киеве 19 августа прошли переговоры Нетаньяху и Зеленского. На брифинге, посвященном этому мероприятию, Зеленский сообщил, что обратился к израильскому премьеру с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа.
«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории: голодомор и холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил украинский лидер.
Голодомор — массовый голод, охвативший в 1932-1933 годах всю территорию Украинской ССР в существовавших на тот период границах и повлекший многомиллионные человеческие жертвы. В 2006 году Верховная рада Украины объявила голодомор актом геноцида украинского народа. Слово «голодомор» было заимствовано из украинского другими языками, в том числе русским.
Холокост — преследование и массовое уничтожение евреев, живших в нацистской Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны.