Песков объяснил сопровождение самолета делегации РФ швейцарским гостеприимством

Два истребителя Швейцарии, которые несколько минут сопровождали самолет с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и помощником главы государства по международным делам Юрием Ушаковым по пути во Францию, проявили таким образом гостеприимство. Так действия швейцарских ВВС прокомментировал журналистам сам Песков. Он отметил, что швейцарцы не в первый раз проявляют свое внимание таким образом.
«Это не плохо. Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее два истребителя ВВС Швейцарии сопровождали самолет «Россия», следовавший во Францию, с Песковым, Ушаковым и журналистами кремлевского пула на борту. На юге Пятой республики пройдут переговоры президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Швейцарские истребители только у границы с Францией перестали преследовать российский самолет.
Сообщается, что осенью 2016 года швейцарские ВВС также сопровождали самолет Ил-96-300, на котором российская делегация летела на саммит АТЭС в Лиму, столицу Перу. В ноябре 2018 года швейцарский военный самолет сопровождал лайнер, направлявшийся из Москвы в Женеву, на борту которого находилась российская делегация с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во главе.