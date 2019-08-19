Песков объяснил сопровождение самолета делегации РФ швейцарским гостеприимством

Два истребителя Швейцарии, которые несколько минут сопровождали самолет с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и помощником главы государства по международным делам Юрием Ушаковым по пути во Францию, проявили таким образом гостеприимство. Так действия швейцарских ВВС прокомментировал журналистам сам Песков. Он отметил, что швейцарцы не в первый раз проявляют свое внимание таким образом.



