Глава «Ростеха» предложил создать в России «альтернативную политическую силу»

Граждане России сильно раздражены и «это не приносит никому пользы». Так глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму. По его мнению, России нужна здоровая оппозиция, выступающая в качестве «альтернативной политической силы». В противном случае, уверен он, страна вернется в эпоху застоя.





«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — цитирует Чемезова РБК. – Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили».





В июле и августе в Москве прошло несколько протестных акций — 20 и 27 июля, а также 3 и 10 августа. Только два митинга (20 июля и 10 августа) были согласованы с властями. Акции 27 июля и 3 августа завершились массовыми беспорядками. 6 августа глава «Справедливой России» Сергей Миронов призвал создать рабочую группу в Госдуме, которая займется расследованием фактов вмешательства иностранных государств в российский выборный процесс. Лидера эсеров тогда поддержали в «Единой России» и в ЛДПР.





19 августа спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к участию в несанкционированных митингах в Москве. По словам спикера Госдумы, это касается сотрудников иностранных дипломатических миссий, размещавших информацию о незаконных акциях либо принимавших непосредственное участие как в незаконных массовых мероприятиях, так и в их подготовке.