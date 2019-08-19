Володин: Комиссия Думы пригласит на заседания иностранных журналистов и дипломатов

По словам спикера Госдумы, это касается сотрудников иностранных дипломатических миссий, размещавших информацию о незаконных акциях либо принимавших непосредственное участие в незаконных массовых мероприятиях и в их подготовке.





Володин подчеркнул, что в Госдуму уже начали поступать материалы о фактах вмешательства иностранных государств в дела России. «Как только прозвучало заявление главы фракции «Справедливая Россия» о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны», — добавил парламентарий.





На брифинге, посвященном итогам внеочередного заседания Совета Госдумы, выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, возглавивший комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.





«Утвержден порядок работы, а также список членов комиссии по расследованию фактов [вмешательства в дела России]. Советом Госдумы было указано на необходимость оперативного включения в работу, и первое заседание комиссии будет проведено 30 августа... Мы намерены проверить все факты, все доводы, всю информацию и принять решение в пределах нашей компетенции», — сказал Пискарев.