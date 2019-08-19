Володин: Комиссия Думы пригласит на заседания иностранных журналистов и дипломатов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России будет приглашать на свои заседания зарубежных журналистов и дипломатов, которые призывали к нарушению законов РФ и, в частности, к участию в несанкционированных митингах. Об этом журналистам заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. В ходе брифинга глава созданной комиссии Василий Пискарев, возглавляющий думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, рассказал о поставленных перед комиссией задачах и назвал вошедших в ее состав депутатов.
«Принято единогласное решение рекомендовать комиссии в обязательном порядке приглашать представителей тех СМИ, которые себе позволили делать заявления, призывы, связанные с нарушением закона РФ, фактически вмешались в наши внутренние дела», — сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, это касается сотрудников иностранных дипломатических миссий, размещавших информацию о незаконных акциях либо принимавших непосредственное участие в незаконных массовых мероприятиях и в их подготовке.
Володин подчеркнул, что в Госдуму уже начали поступать материалы о фактах вмешательства иностранных государств в дела России. «Как только прозвучало заявление главы фракции «Справедливая Россия» о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны», — добавил парламентарий.
На брифинге, посвященном итогам внеочередного заседания Совета Госдумы, выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, возглавивший комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
«Утвержден порядок работы, а также список членов комиссии по расследованию фактов [вмешательства в дела России]. Советом Госдумы было указано на необходимость оперативного включения в работу, и первое заседание комиссии будет проведено 30 августа... Мы намерены проверить все факты, все доводы, всю информацию и принять решение в пределах нашей компетенции», — сказал Пискарев.
Комиссия состоит из 12 депутатов, которые представляют все думские фракции. Помимо главы комиссии Василия Пискарева, в нее вошли: Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, Наталья Поклонская, Ирина Белых от «Единой России», Вадим Деньгин, Дмитрий Савельев от ЛДПР, Ризван Курбанов, Юрий Синельщиков от КПРФ, Николай Рыжак, Алексей Чепа от «Справедливой России».
19 августа в Госдуме прошло внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента, посвященное вопросу создания комиссии по фактам возможного вмешательства во внутренние дела России. Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежала руководителям всех думских фракций. Также на заседании Совета планировалось обсуждение темы фейковых новостей в «Яндексе», однако рассмотрение было перенесено на октябрь. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, к этому вопросу нужно серьезно подойти и встретиться с представителями «Яндекса», изучить тему с думским пулом СМИ и экспертным сообществом.