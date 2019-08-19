Жириновский назвал «Ведомости» вражеской газетой и пообещал «выбить все гнилье»

«Владимир Вольфович, а регламент есть какой-то вашего выступления? Вы уже 20 минут говорите непонятно о чем», — сказал корреспондент издания. «Ведомости» — вражеская газета. Регламент для чего — чтобы я закончил или чтоб вопросы задавать?» — парировал Жириновский.





Журналист в ответ отметил, что ему неясна суть выступления лидера ЛДПР. «Непонятно — иди к врачу. Там тебе мозги прочистят. Я буду говорить столько, сколько хочу. Вы на территории России, а ваша газета «Ведомости» враждебная, гадкая», — заявил Жириновский.





Парламентарий также пригрозил корреспонденту арестом. «Будешь потом плакать и вспоминать, за что тебя арестовали! За сегодняшний день, 19 августа 2019 года. Тебя еще не было на улице, когда было 19 августа 1991 года, 28 лет назад. Ты не думаешь, что вы проиграли тогда? Это была репетиция, чтоб выбить все гнилье в нашей стране. А через два года мы начнем зачищать», — пообещал в эмоциональной форме Жириновский.





По итогам заседания Совете Госдумы 19 августа было объявлено о создании комиссии по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ.





Во время выступления на Совете Жириновский говорил, что «пропагандистская борьба против России ведется со времен Ивана Грозного». Он также утверждал, что западные страны пытаются устроить в РФ «что-то похожее, что было в Киеве, Тбилиси, Бишкеке».