«Что-то типа «Синего кита»: отец подозреваемого в убийстве семьи рассказал об игромании сына

Отец 16-летнего школьника из Ульяновской области, подозреваемого в убийстве семьи, считает, что мотивом для расправы над родными могла быть игровая зависимость ребенка. Подросток переводил все карманные деньги на «стрелялки» и «что-то типа Синего кита», сказал мужчина. Кроме того, одноклассник мальчика сообщил, что он «зарабатывал деньги в интернете, чтобы содержать семью». 18 августа в частном доме в селе Патрикеево нашли тела пяти членов семьи, позднее обнаружили тело подростка.





Школьник проживал вместе с матерью, сестрой, братом, бабушкой и дедушкой. Его отец живет отдельно, в Корсунском районе Ульяновской области. «Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала… Он, по словам его покойной матери, все вот на эти «стрелялки» переводил. И это не то, что мое — это уже общее мнение. Это что-то типа «Синего кита», что-то такое...», — заявил отец школьника «Пятому каналу».





Мужчина рассказал, что виделся с сыном в последний раз в мае, мальчик хотел приехать в гости к отцу в конце августа. «Мы с ним договорились на счет того, что он месяц поработает. Он сказал: «Пап, давай я в конце каникул приеду», — сообщил он.





Друзья и знакомые покончившего с собой подростка, а также директор школы, в которой учился 16-летний мальчик, рассказали, что он был отличником, добрым и общительным. «Общение с родными было замечательным, общение со сверстниками и друзьями — тоже хорошее, отличное даже. Мы в одном классе учились, он шел на золотую медаль. Он работал в интернете, зарабатывал деньги, чтобы содержать семью», — рассказал одноклассник подростка RT.





Директор Базарносызганской средней школы № 1 Александр Исачкин сказал, что «в шоке от произошедшего». «Некоторые СМИ написали, что он пил. Вы знаете, это вранье, глупости. По ребенку же видно, он всегда был опрятный, аккуратно одетый. Он был технарь, очень увлекался компьютерами», — процитировало Исачкина РИА Новости.





Представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона рассказала, что семья 16-летнего мальчика какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты, но позже была снята с контроля. «Информация о том, что мать подростка была лишена родительских прав, что ее хотели лишить родительских прав, не соответствует действительности», — добавила чиновница.





Кроме того, министр семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Ольга Касимова сообщила, что у матери подростка раньше были проблемы с алкоголем, но позже она «вылечилась и вообще не пила». Касимова рассказала, что семью, которую убил подросток, похоронят 20 августа в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронят в 19 августа на кладбище в Карсунском районе.