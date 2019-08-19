В Госдуме создали комиссию по вопросу иностранного вмешательства в дела России

На внеочередном заседании Совета Госдумы, прошедшем 19 августа, принято решение создать межфракционную комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ее возглавит глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Создана комиссия, 12 человек во главе с Василием Пискаревым — опытный человек, профессиональный руководитель», — сообщил журналистам по итогам заседания Совета Госдумы глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России создана решением Совета Госдумы, добавил парламентарий. По его словам, депутаты не дадут «разваливать, расшатывать, уничтожать страну». «Повторять трагедию 1991 года мы не имеем права», — подчеркнул Зюганов.
«Мы предполагаем, что будем обсуждать поставленные вопросы [по вмешательству во внутренние дела России] с представителями соответствующих государств и средств массовой информации, которые осуществляют вмешательство во внутренние дела нашей страны. Выводы этой комиссии будут представляться общественности», — сообщил замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
По его словам, Госдума может обратиться в ПАСЕ и ОБСЕ по итогам работы созданной комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России. «По выводам комиссии могут быть сформулированы законодательные инициативы. Мы можем обратиться в парламенты соответствующих государств, в Парламентскую ассамблею Совета Европы [ПАСЕ] и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ]», — добавил парламентарий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила посольство США в России в вовлечении россиян в незаконные акции в Москве. Она подчеркнула, что не только сотрудники американской дипмиссии предприняли попытки вмешательства во внутренние дела России в связи с несанкционированными акциями, но и ряд западных СМИ. В частности, Захарова отметила призывы немецкого телеканала Deutsche Welle к москвичам выходить на протесты.
19 августа в Госдуме прошло внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента, посвященное вопросу создания комиссии по фактам возможного вмешательства во внутренние дела России. Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежала руководителям всех думских фракций. Также на заседании Совета планировалось обсуждение темы фейковых новостей в «Яндексе», однако рассмотрение было перенесено на октябрь. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, к этому вопросу нужно серьезно подойти и встретиться с представителями «Яндекса», изучить тему с думским пулом СМИ, экспертным сообществом.