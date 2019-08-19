В Госдуме создали комиссию по вопросу иностранного вмешательства в дела России

На внеочередном заседании Совета Госдумы, прошедшем 19 августа, принято решение создать межфракционную комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ее возглавит глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.





«Создана комиссия, 12 человек во главе с Василием Пискаревым — опытный человек, профессиональный руководитель», — сообщил журналистам по итогам заседания Совета Госдумы глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.





Комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России создана решением Совета Госдумы, добавил парламентарий. По его словам, депутаты не дадут «разваливать, расшатывать, уничтожать страну». «Повторять трагедию 1991 года мы не имеем права», — подчеркнул Зюганов.





«Мы предполагаем, что будем обсуждать поставленные вопросы [по вмешательству во внутренние дела России] с представителями соответствующих государств и средств массовой информации, которые осуществляют вмешательство во внутренние дела нашей страны. Выводы этой комиссии будут представляться общественности», — сообщил замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.





По его словам, Госдума может обратиться в ПАСЕ и ОБСЕ по итогам работы созданной комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России. «По выводам комиссии могут быть сформулированы законодательные инициативы. Мы можем обратиться в парламенты соответствующих государств, в Парламентскую ассамблею Совета Европы [ПАСЕ] и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ]», — добавил парламентарий.