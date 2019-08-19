Google после предупреждений удалил ролик с оскорблением флага России

После трехкратного предупреждения видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага. Об этом сообщил Роскомнадзор.





«После уведомления службы администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к записи с информацией, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам России. Ранее Роскомнадзор <...> неоднократно направлял в адрес компании Google уведомления о необходимости удалить противоправную информацию», — сообщается на сайте ведомства.





Отмечается, что Роскомнадзор руководствовался в своем требовании статьями федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно статьям 15.1-1, доступ должен быть ограничен к сайтам или иным интернет-ресурсам, где оскорбляется человеческое достоинство и демонстрируется неуважение к обществу, госсимволам Российской Федерации, Конституции России или госорганам.





16 августа Роскомнадзор сообщил, что компания Google трижды проигнорировала требование удалить данную видеозапись на основании решения Генпрокуратуры. Как сообщает ТАСС, речь идет о ролике, предположительно снятом в Одессе. На нем неизвестные сжигают флаг России и совершают оскорбительные действия в отношении герба.





Законопроекты о наказании за фейковые новости и оскорбление символов государственной власти были приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении 7 марта. За оскорбление органов власти предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, а за распространение фейковых новостей — ​до 1,5 миллиона рублей.