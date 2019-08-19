Представитель Шестуна рассказала о его переводе в реанимацию из-за голодовки

Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна перевели в реанимацию при следственном изоляторе «Матросская Тишина». Об этом Daily Storm сообщила председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. Арестованный за превышение должностных полномочий чиновник отказывается от еды на протяжении 70 дней, до этого он также дважды объявлял голодовку. По словам Русиной, Шестун потерял около трети своего веса (более 30 килограммов), из-за голодовки у него истощен мышечный корсет, появились камни в почках и другие осложнения.





«Мы в подвешенном состоянии, ждем. Знаем только, что его перевели в реанимацию, у нас адвокат пошла туда сейчас, мы ждем от нее новостей, пока у нее отключен телефон. Еще СМИ написали, что уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева будет к нему пытаться попасть», — сообщила Русина.





Глава комитета «Свободу Шестуну» напомнила, что экс-чиновник объявил голодовку 14 июня. «Это уже третья голодовка, он от предыдущей не восстановился. Он с начала февраля с небольшими перерывами голодает», — рассказала она.





По словам Русиной, последние две недели Шестун ограничивал себя в употреблении воды. «Состояние у него катастрофическое. Весит он 61 килограмм, до этого его вес был 95 или 96 килограммов. Из-за того, что пищеварительный тракт не работает, у него камни в почках, желчный пузырь уже только под удаление, из-за истощения мышечного корсета образовались три грыжи, сахар низкий. Он ужасно истощен, ужасно выглядит, адвокаты и дети [Шестуна] его не узнают», — сообщила она.





Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что планирует навестить Шестуна в реанимации, если позволят врачи. Она отметила, что в последний раз видела экс-чиновника на прошлой неделе «в довольно тяжелом состоянии, но он продолжал настаивать на продолжении голодовки». «Я опять с ним целый час разговаривала, чтобы он вернулся хотя бы к потреблению воды в большем количестве, но он четко стоял на своей позиции», — сказала Потяева РИА Новости.





В июне 2018 года в отношении Александра Шестуна возбудили уголовное дело о превышении полномочий, в этом же месяце его задержали. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района, превысив свои полномочия, передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес муниципальному бюджету ущерб на сумму свыше 62 миллионов рублей.





Экс-глава Серпуховского района в апреле прошлого года выложил на YouTubе два ролика. В одном, как он утверждал, — запись его разговора с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым, в котором Шестуну дают понять, что ему нужно уйти в отставку. Официальных комментариев относительно этой записи со стороны администрации Подмосковья нет. В другой записи Шестун напрямую обращается к президенту России Владимиру Путину и просит главу государства разобраться в сложившейся ситуации и повлиять на чиновников, которые оказывают давление на руководителя Серпуховского района Московской области.