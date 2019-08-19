Россияне оказались технологичнее американцев, но не современнее европейцев

Российские работники на мировом рынке труда обладают достаточным набором компетенций в сфере технологий, бизнеса и больших данных. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной платформы Coursera. В рейтинге россияне обошли американцев, однако уступили европейцам в современных способах развития производств.





По оценке экспертов Coursera, чье исследование опубликовал «Коммерсантъ», российские работники оказались на 18-м месте по уровню технологий, но лишь на 25-м по большим данным и 28-м по бизнесу. По мнению исследователей, этот результат объясняется наследием СССР, когда математике и другим точным наукам уделялось особое внимание на всех образовательных уровнях. При этом, отмечают составители рейтинга, технологический потенциал России выглядит многообещающим, однако уже наступило критическое время для инвестиций в будущие таланты.





Американские работники, по оценке аналитиков Coursera, оказались в середине каждого из рейтингов по трем областям: 16-е место по большим данным, 18-е — по бизнесу и 22-е — по технологии.





Отличные навыки, необходимые для успешной карьеры в сферах бизнеса, новых технологий и больших данных, продемонстрировали специалисты из Европейского союза. Большинство из 24 европейских стран заняли лидирующие позиции в рейтинге по всем трем направлениям. Восемь стран — Финляндия, Швейцария, Австрия, Швеция, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды — находятся в топ-10. При этом Западная Европа показала лучший результат в сфере бизнеса, а Восточная — в технологиях.





Специалисты Coursera оценивали востребованные на мировом рынке труда умения на основании внутренней аналитики и имея в виду распространенность шести ключевых компетенций: знания статистки, финансов, маркетинга, бизнеса, новых технологий и больших данных. По мнению авторов исследования, именно эти сферы испытывают наибольшую потребность в новых специалистах.





В начале августа Daily Storm выяснил, куда пойти учиться сегодня, чтобы оставаться востребованным завтра. По данным Head Hunter, российскому бизнесу не хватает начинающих специалистов в сфере IT. Нужны программисты, разработчики, администраторы сетей и баз данных и другие компьютерщики (31% вакансий для молодых специалистов). Наравне с айтишниками востребованы молодые экономисты (30%). Юристов с начальным опытом рассматривают в 13% вакансий. Специалистов с медицинским образованием — в 10% предложений.