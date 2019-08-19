Госдума перенесла на октябрь обсуждение вопроса фейковых новостей в агрегаторах

По словам Кашеваровой, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фейковые новости наносят вред России, ее гражданам, отражаются негативно на экономике; к этому вопросу нужно серьезно подойти и до октября встретиться с представителями «Яндекса», изучить тему с представителями думского пула СМИ, экспертным сообществом.





Также председатель нижней палаты отметил, что депутаты должны ответственнее подходить к своим заявлениям и предложениям. «И заявление одного депутата — это не мнение Госдумы, фракции или комитета», — написала Кашеварова.





«И еще раз подчеркну, что тему фейков в топах новостных агрегаторов мы рассматриваем с позиции, когда новость уже опровергнута, но ложный заголовок продолжают настойчиво держать в топе», — резюмирует советник спикера Госдумы.





19 августа в Госдуме пройдет внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента, посвященное вопросу создания комиссии по фактам возможного вмешательства во внутренние дела России. Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежит руководителям всех думских фракций. Также на заседании Совета планировалось обсуждение темы фейковых новостей в «Яндексе».