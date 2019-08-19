Не хватило одного года, чтобы спасти СССР: Зюганов назвал причины развала страны

Распада СССР в 1991 году можно было бы избежать, если бы Компартия РСФСР образовалась на год раньше (а не в 1990-м). Об этом журналистам заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов, добавив, что коммунисты сделали все, чтобы избежать развала страны. Однако советское руководство, вместо того чтобы проводить реформы, «ломало руль государственного корабля, потому что рулевым управлением была КПСС», подчеркнул он.





«Можно было [избежать событий августовского путча 1991 года], и мы пытались. Мы воссоздали Компартию РСФСР. Михаил Горбачев [президент СССР], Александр Яковлев [вице-президент] дико сопротивлялись этому, но мы воссоздали. Но если бы мы это сделали на год раньше и укрепились бы, то не дали бы Горбачеву разрушить Союз, не дали бы Борису Ельцину провести госпереворот. Не хватило одного года для усиления организованности структуры», — рассказал Зюганов РИА Новости.





Политик подчеркнул, что СССР нуждался в реформах, но вместо этого руководство страны продолжало ломать «руль государственного корабля по имени СССР». «Это была не просто партия [КПСС], это была система организации, управления, контроля и обеспечения всей жизни страны, все равно что из человека вынимать нервную систему вместе с позвоночником», — привел сравнение глава КПРФ.





Августовский путч стал причиной военных конфликтов на Северном Кавказе, в Нагорном Карабахе, Приднестровье, сказал Зюганов. По его словам, СССР, входивший в «пятерку самых сильных, умных и храбрых космических держав», распался в результате «преступного разрушения единой союзной страны».





Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов признался РИА Новости, что самые яркие впечатления, которые у него остались с августовских событий 1991 года, это эстонский транспарант и российский флаг с баррикады у Белого дома. «В обоих случаях слезы навернулись на глаза. У меня до сих пор лежит на даче флаг с баррикады у Белого дома, и я храню его как реликвию», — цитирует агентство Федотова.





Путч 18-21 августа 1991 года в России — попытка государственного переворота сформированным из членов правительства и партийных функционеров КПСС Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП). Захват власти сопровождался введением чрезвычайного положения, попыткой резко усилить цензуру и запретом деятельности политических партий вне КПСС. Против них выступало правительство РСФСР во главе с будущим первым президентом России Борисом Ельциным. ГКЧП проиграл противостояние, августовские события послужили дальнейшим шагом к распаду СССР.





25 декабря 1991 года Горбачев объявил о снятии своих полномочий. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). После распада страны независимость обрели 15 государств.