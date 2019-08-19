Турецкая армия остановилась под сирийским Хан-Шейхуном из-за операции ВКС РФ

Турецкая колонна в сирийском Маарат-ан-Нуман не могла продвинуться на юг страны, поскольку самолеты ВКС России осуществляют операцию на международной трассе в направлении города Хан-Шейхун. Об этом сообщает корреспондент телеканала Syria TV. По его данным, турецкие военные получили приказ на запрет движения любого военного транспорта в этом районе.





Источники телеканала сообщили, что турецкие военные колоны стремятся установить новый наблюдательный пункт около города Хан-Шейхун с целью взятия под контроль международной дороги и подъездов к ней. По информации собеседников телеканала, турецкая армия может занять высоту «Тигровый холм» к югу от города, либо «Тель-Нар», либо один из холмов возле города Хайеш.





МИД Сирии заявил днем 19 августа о движении турецкой бронетехники в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия. «Турецкие БТР нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна», — приводит Syria TV выдержку из заявления сирийского внешнеполитического ведомства.





Корреспондент сирийского телевидения сообщил, что турецкая колонна состояла из 28 единиц бронетехники, в том числе семи танков и шести бронетранспортеров, а также грузовиков, перевозивших турецких солдат и боеприпасы. Колонна направлялась к турецким наблюдательным пунктам к северу от Хамы.





Источник агентства SANA в сирийском МИДе сообщил, что турецкая колонна включает в себя грузовики с боеприпасами и оружием, предназначенным для боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра»,** понесшей большие потери в результате столкновения с правительственными войсками. Собеседник издания добавил, что власти Сирии решительно осуждают это «вопиющее турецкое вмешательство и возлагает на турецкий режим полную ответственность за последствия этого вопиющего нарушения суверенитета, единства и территориальной целостности страны».