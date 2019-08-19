Защита выразила надежду на прекращение дела против избитой полицейским Дарьи Сосновской

Таганский районный суд Москвы вернул в ОМВД по Таганскому району для устранения нарушений административное дело 26-летней Дарьи Сосновской, которую избил полицейский на несанкционированной акции 10 августа в Москве. Об этом Daily Storm сообщила адвокат Сосновской Татьяна Молоканова. На девушку составили протокол о нарушении правил проведения митинга. Защита выразила надежду на прекращение дела против Дарьи Сосновской.





«Поскольку выявили нарушения — дело вернули [в ОМВД]. Если дело вернется в суд — он определит, какое назначить наказание. А орган полиции может либо устранить нарушения и направить дело в суд, либо прекратить дело в связи с отсутствием в ее действиях административного проступка, на что я надеюсь», — сообщила Молоканова.





Адвокат рассказала, что фамилия полицейского, который ударил девушку, до сих пор неизвестна. По словам Молокановой, Дарья Сосновская написала заявление по факту двух ударов, в живот и по голове, полученных от сотрудников полиции. «Кто конкретно это [сделал], один из сотрудников или несколько сотрудников [полиции] — мы не можем сказать, это должен установить Следственный комитет», — добавила она.





На прошлой неделе заявление Сосновской вернули в следственный отдел Басманного района Следственного управления по Центральному административному округу Москвы, сообщила адвокат. «Оттуда ответов еще не получали, результата не знаем», — рассказала Молоканова.





Дарья Сосновская, как писал портал Znak, в своем заявлении сообщила, что 10 августа после 20:00 она шла по улице и увидела, как сотрудники МВД задерживают инвалида. Несмотря на замечание Сосновской, инвалида увели, а ее саму схватили сотрудники полиции. Девушке заломили руки, у нее упали очки. У одного из сотрудников, который ее вел, упала дубинка. Он, по словам Сосновской, из-за этого сильно разозлился и ударил ее в «область живота справа». Затем в автозаке девушку схватили за шею и ударили по голове, как рассказала она сама.





10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный со столичными властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД, на мероприятие пришли более 20 тысяч человек. Неофициальные источники заявляют о 50 тысячах участников. По окончании митинга часть протестующих, проигнорировав предупреждения правоохранителей о недопустимости проведения несанкционированной акции, направились к администрации президента, после чего начались задержания. По информации столичной полиции, за различные правонарушения были задержаны 136 человек.