Жена премьер-министра Израиля бросила хлеб-соль на землю в Киеве — видео

Супруга Нетаньяху успела отличиться еще во время полета. Как сообщило издание «Вести Израиля», Сара устроила скандал на борту самолета, отчитав командира воздушного судна за то, что он не приветствовал ее должным образом. По данным издания, жена израильского премьера вскочила со своего кресла и попыталась прорваться в кабину пилотов. Однако ее туда не пустили. В итоге командир экипажа вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту за 45 минут до посадки в киевском аэропорту Борисполь.





По данным издания, на самом деле командир авиалайнера приветствовал супругов Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, не расслышала своего имени, что и привело к неурядице. Во второй раз ее имя прозвучало «акцентированно»: «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита».





В канцелярии главы правительства Израиля отрицают, что именно телохранители премьер-министра пресекли «порыв» Сары Нетаньяху прорваться в кабину пилотов. Там также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в обычном режиме.





Это первый визит израильского премьер-министра в Киев за последние 20 лет. Утром 19 августа Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. В ходе встречи планируется обсудить в том числе создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение, а также подписать ряд украинско-израильских документов. Кроме того, запланировано посещение Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», где лидеры государств примут участие в траурных мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста.