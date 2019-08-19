Михаил Боярский и Валерия стали наставниками второго сезона шоу «Голос 60+»

Лев Лещенко, Михаил Боярский, Пелагея и Валерия станут наставниками в новом сезоне вокального шоу «Голос 60+». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала. Боярский и Валерия впервые станут наставниками шоу. Предыдущий сезон «Голос 60+», где выступают возрастные конкурсанты, выиграла 62-летняя Лидия Мурзалева, чьим куратором была Пелагея.





«Встречайте наставников второго сезона шоу «Голос 60+»: ими стали Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко», — сообщила пресс-служба Первого канала в Twitter.