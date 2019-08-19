Новости
Новости
St
Михаил Боярский и Валерия стали наставниками второго сезона шоу «Голос 60+»
Новости

Михаил Боярский и Валерия стали наставниками второго сезона шоу «Голос 60+»

Их коллегами станут Пелагея и Лев Лещенко, компанию которым в первом сезоне составляли Леонид Агутин и Валерий Меладзе

Лев Лещенко, Михаил Боярский, Пелагея и Валерия станут наставниками в новом сезоне вокального шоу «Голос 60+». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала. Боярский и Валерия впервые станут наставниками шоу. Предыдущий сезон «Голос 60+», где выступают возрастные конкурсанты, выиграла 62-летняя Лидия Мурзалева, чьим куратором была Пелагея.


«Встречайте наставников второго сезона шоу «Голос 60+»: ими стали Михаил Боярский, Пелагея, Валерия и Лев Лещенко», — сообщила пресс-служба Первого канала в Twitter.



В предыдущем сезоне наставниками были Пелагея, Лещенко, а также Леонид Агутин и Валерий Меладзе. «Голос 60+» предваряет восьмой сезон «Голоса», участники и кураторы которого будут известны примерно через неделю.



Шоу «Голос 60+» является адаптацией нидерландского конкурса The Voice Senior. В этом формате выступают конкурсанты, которым исполнилось 60 лет и более. Первый сезон стартовал 14 сентября 2018 года. В основном участники этого конкурса являются состоявшимися музыкантами, поэтому главной задачей шоу является эффективная помощь в реализации их творческих планов и увеличение популярности.


Брат участницы шоу «Голос» написал заявление на Алсу и ее мужа

Ильгиз Валеев считает, что родителей Микеллы Абрамовой следует привлечь к ответственности из-за аннулирования результатов 31 мая 2019

Этапы шоу остаются без изменений: сначала слепое прослушивание (наставники набирают себе команды), потом нокауты (по результатам которых у наставников остается по два участника) и финал (победитель определяется при помощи смс и звонков).


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии