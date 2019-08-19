Счетная палата отметила отставание в нацпроектах о безопасных дорогах и экологии

За I полугодие 2019 года уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология» составил 12,2% и 11,6% соответственно. Об этом говорится в аналитическом отчете Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. В целом, отмечается в документе, расходы федерального бюджета на нацпроекты и комплексный план оказались ниже среднего на 10,1 процентного пункта и составили 32,4% от запланированного.





«Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и комплексного плана (32,4%) на 10,1 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5%)», — говорится в отчете Счетной палаты.