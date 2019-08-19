Счетная палата отметила отставание в нацпроектах о безопасных дорогах и экологии

За I полугодие 2019 года уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология» составил 12,2% и 11,6% соответственно. Об этом говорится в аналитическом отчете Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов. В целом, отмечается в документе, расходы федерального бюджета на нацпроекты и комплексный план оказались ниже среднего на 10,1 процентного пункта и составили 32,4% от запланированного.
«Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и комплексного плана (32,4%) на 10,1 процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5%)», — говорится в отчете Счетной палаты.
Менее 25% расходов исполнены по комплексному плану (23,8%) и четырем нацпроектам: «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (17,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (12,2%), «Экология» (11,6%), «Цифровая экономика» (8,3%), отмечают аудиторы.
При этом по девяти из 76 федеральных проектов расходы не осуществлялись, среди них: «Новые возможности для каждого», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», «Логистика международной торговли».
Расходы на закупки товаров, работ и услуг в рамках нацпроектов составили лишь 9,3%, а на предоставление межбюджетных трансфертов регионам — 18,5%. Кроме того, в I полугодии 2019 года не было начато предоставление 60 из 100 субсидий юридическим лицам в объеме 70,4 миллиарда рублей, подчеркивается в отчете.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лишь 2% россиян хорошо знают о сути национальных проектов. При этом о реализуемых в России нацпроектах слышали только 34% опрошенных. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что сейчас с ними знакомы только 44%, только 7% понимают, что они собой представляют. Комментируя представленные Матвиенко данные, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что у россиян пока нет понимания о сути нацпроектов и поэтому власти должны нарастить усилия по их реализации, тогда граждане увидят результат и будут лучше понимать, для чего проводится эта работа.
Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что конечная цель национальных проектов — поднять уровень жизни россиян и обеспечить безопасность государства. Для этого необходимо поставить экономику страны на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной и повысить производительность труда, подчеркнул глава государства.