В Великобритании опубликовали расследование о причастности России к боям под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture опубликовала расследование об участии России в боях под Иловайском между силовиками Украины и ополчением ДНР в 2014 году. Исследователи утверждают, что на найденных в открытых источниках видео и спутниковых снимках запечатлены российские вооруженные конвои и техника на территории Украины, сообщает The Guardian.





С помощью компьютерного анализа исследователи изучили около 2,5 тысячи часов видео из YouTube, а также спутниковые снимки. Forensic Architecture считает доказательством участия Москвы в боях под Иловайском обнаруженный на снимках танк Т-72Б3. В 2014 году такие танки были на вооружении только у Российской армии, утверждают исследователи.





Forensic Architecture создала интерактивную карту «Битва под Иловайском. Карта российского военного присутствия на востоке Украины. Август – сентябрь 2014». На карте на территориях России и Украины обозначены места, где якобы располагались российские военные и техника. В доказательство участия РФ в боях под Иловайском британские исследователи приложили к отметкам на карте фото со спутников и видео из открытых источников.





«Россия отрицает участие своих вооруженных сил в этих боях, однако существуют многочисленные свидетельства, подтверждающие обратное. В общей сложности мы собрали свидетельства о почти 300 российских военных транспортных средствах вокруг украинских городов Иловайск и Луганск», — говорится в сообщении исследователей.





Свидетельства причастности России к участию в боях между Украиной и ДНР собирали по запросу Европейского центра защиты прав человека, их планируют использовать при подаче судебных исков против Москвы со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).





Бои под Иловайском прошли в августе — сентябре 2014 года между силовыми подразделениями Украины с одной стороны и ополчением самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с другой. В ходе боев украинские военные попали в окружение и потеряли 366 военных, насчитала Главная военная прокуратура Украины. В следственной комиссии Верховной рады говорили, что количество жертв могло превысить тысячу человек. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в боях участвовали российские военные, однако Москва неоднократно отвергала обвинения.