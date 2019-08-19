РБК: Белоруссия и Украина оказались главными должниками России

В тройку главных должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла, сообщает РБК, ссылаясь на открытые источники. По подсчетам издания, по крайней мере 17 государств суммарно должны Москве около 27 миллиардов долларов.





Согласно предоставленной белорусским Минфином информации, Минск должен Москве 7,55 миллиарда долларов. Украина задолжала России около 3,7 миллиарда долларов, однако сами украинские власти учитывают только долг в 0,61 миллиарда долларов, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа, пишет издание.





Основной должник РФ за пределами постсоветского пространства — Венесуэла, которая обязана выплатить Москве 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, крупные должники РФ — Куба (3,2 миллиарда долларов), Бангладеш (два миллиарда долларов), Кипр (1,8 миллиарда долларов), Индия (1,1 миллиарда долларов), Йемен (один миллиард долларов), Ирак и Сербия (по 0,7 миллиарда долларов).





В июле Центробанк сообщил, что внешний долг России вырос на 6,1%, или на 27,7 миллиарда долларов. На начало июля общая сумма внешнего долга составила 482,4 миллиарда долларов. По сравнению с I кварталом 2019 года, внешний госдолг РФ увеличился на 2,9% (или 13,5 миллиарда долларов) — в апреле он составлял 468,8 миллиарда долларов.