Трутнев предложил разрешить иностранцам добычу нефти в Арктике по норвежской модели

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил Владимиру Путину допустить на нераспределенные участки арктического шельфа иностранных и российских инвесторов по норвежской модели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо вице-премьера и источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, Путин перенаправил письмо Трутнева главе Минэнерго Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить свои предложения.
В письме вице-премьер предлагает допустить на нераспределенные участки арктического шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором, пишет РБК. По мнению Трутнева, в этом случае Россия получит не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности — от судостроения до геологоразведки.
Трутнев считает, что государственные компании, которые уже владеют лицензиями в Арктике («Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть»), должны заключить с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов по запуску проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии.
Вице-премьер также предлагает построить российскую буровую платформу ледового класса за 100 миллиардов рублей. По его мнению, ее можно сдавать в аренду работающим в Арктике нефтегазовым компаниям. По оценке источников РБК, в этом случае окупить вложения в платформу можно будет за 11 лет.
Как утверждает Трутнев, с 2012 года кабинет министров выдал российским госкомпаниям 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на арктическом шельфе. Компаниям было поручено пробурить 86 скважин за 20 лет, однако к лету 2019 года их было пробурено только пять. В результате, говорится в письме, сроки по освоению шельфа были сорваны.
По мнению вице-премьера, причиной медленного развития проектов в Арктике является отсутствие конкуренции. Как утверждает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с текстом письма, «Роснефть» и «Газпром», а также его «дочка» «Газпром нефть», обладающие исключительным правом работать на шельфе Арктики, не заинтересованы форсировать разработку этих запасов, так как обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил агентству: «Каких-либо решений на сей счет не принималось. Служебную переписку традиционно не комментируем». Представители Трутнева и «Газпрома» на запросы издания не ответили. Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.
Официальный представитель Минэнерго отказался от комментариев. В то же время источник РБК в ведомстве сообщил, что министерство пока рассматривает предложение Трутнева и позиция по нему только формируется.
Согласно норвежском законодательству, государству принадлежат все права на минеральные ресурсы континентального шельфа в исключительных экономических зонах и право распоряжаться добытыми ресурсами. К добычи нефти и газа на шельфе допускаются норвежские и иностранные компании с любой формой собственности. Однако как законодательная, так и исполнительная власть ведут жесткий управленческий контроль за их деятельностью. Государство осуществляет контроль над добываемыми энергоресурсами с помощью государственных компаний нефтегазового сектора.
В середине июля глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту России Владимиру Путину попросил предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей на развитие Арктики. Глава государства поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить». Налоговые льготы необходимы для того, чтобы нефтяники смогли вложить в развитие Арктики от пяти триллионов рублей до 8,5 триллиона рублей, сообщали «Ведомости» со ссылкой на текст письма. По данным издания, компании хотят построить 5,5 тысячи километров трубопроводов, морские терминалы с перевалкой до 100 миллионов тонн в год, аэропорты, линии электропередачи.