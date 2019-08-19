Трутнев предложил разрешить иностранцам добычу нефти в Арктике по норвежской модели

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил Владимиру Путину допустить на нераспределенные участки арктического шельфа иностранных и российских инвесторов по норвежской модели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо вице-премьера и источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, Путин перенаправил письмо Трутнева главе Минэнерго Александру Новаку, поручив «рассмотреть» инициативу и доложить свои предложения.





В письме вице-премьер предлагает допустить на нераспределенные участки арктического шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме со специально созданной для этого госкомпанией-оператором, пишет РБК. По мнению Трутнева, в этом случае Россия получит не только прирост запасов нефти и газа, но и активизирует другие отрасли промышленности — от судостроения до геологоразведки.





Трутнев считает, что государственные компании, которые уже владеют лицензиями в Арктике («Роснефть», «Газпром» и «Газпром нефть»), должны заключить с правительством обязывающие инвестиционные соглашения до 2022 года по разработке шельфа. В случае отсутствия у этих компаний планов по запуску проектов вице-премьер предлагает обязать их возвращать лицензии.





Вице-премьер также предлагает построить российскую буровую платформу ледового класса за 100 миллиардов рублей. По его мнению, ее можно сдавать в аренду работающим в Арктике нефтегазовым компаниям. По оценке источников РБК, в этом случае окупить вложения в платформу можно будет за 11 лет.





Как утверждает Трутнев, с 2012 года кабинет министров выдал российским госкомпаниям 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на арктическом шельфе. Компаниям было поручено пробурить 86 скважин за 20 лет, однако к лету 2019 года их было пробурено только пять. В результате, говорится в письме, сроки по освоению шельфа были сорваны.





По мнению вице-премьера, причиной медленного развития проектов в Арктике является отсутствие конкуренции. Как утверждает РБК, ссылаясь на источники, знакомые с текстом письма, «Роснефть» и «Газпром», а также его «дочка» «Газпром нефть», обладающие исключительным правом работать на шельфе Арктики, не заинтересованы форсировать разработку этих запасов, так как обеспечены запасами нефти и газа на суше более чем на 20 и 100 лет соответственно.