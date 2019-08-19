Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

«В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача — в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования», — отметили в пресс-службе.





Полет проходил на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2,5 тысячи километров в час. Экипаж истребителя-перехватчика вел поиск условного противника без привлечения наземных средство ПВО. Всего за летную смену боевые самолеты выполнили шесть вылетов в ближний космос.