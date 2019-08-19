Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе

Летчики модернизированных истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке провели тренировку по перехвату в ближнем космосе нарушителя воздушных границ России. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ. Видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах показан взлет, набор высоты и полет боевых машин в стратосфере. Экипажи выполнили обнаружение условного противника и осуществили электронные пуски ракет «воздух-воздух» большой дальности.
«В роли нарушителя воздушной границы выступил один из МиГ-31БМ, перед которым стояла задача — в нижних слоях стратосферы на максимальной скорости проникнуть в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования», — отметили в пресс-службе.
Полет проходил на высоте более 20 тысяч метров со скоростью 2,5 тысячи километров в час. Экипаж истребителя-перехватчика вел поиск условного противника без привлечения наземных средство ПВО. Всего за летную смену боевые самолеты выполнили шесть вылетов в ближний космос.
МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound — лисья гончая) — двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне ПАО «РСК МиГ») в 1970-х годах. Первый советский боевой самолет четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех.
МиГ-31БМ — модернизированная версия истребителя-перехватчика, получившая новую систему управления вооружением и более современный радиолокатор. Может нести противорадиолокационные ракеты Х-31П, Х-25МП или X-25МПУ, противокорабельные УР X-31А, до шести корректируемых авиабомб КАБ-1500 или восьми КАБ-500 с телевизионным или лазерным наведением. C 2018 года оборудован гиперзвуковыми ракетами типа «Кинжал». Максимальная масса боевой нагрузки составляет девять тонн.