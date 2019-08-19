Ямало-Ненецкий округ и Москва возглавили рейтинг с самым доступным бензином в России

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах достаточно большой: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей на Чукотке. При этом, подчеркивают РИА Новости, во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. В то же время авторы исследования отмечают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность для населения находится на низком уровне из-за невысоких зарплат в этих регионах.





По данным исследования, в среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, при этом индекс потребительских цен за этот период составил 102,7%. Таким образом, отмечают авторы, темпы роста цен на бензин были ниже инфляции, в то время как предыдущие два года наблюдалась обратная ситуация.





Для оценки доступности автомобильного топлива авторы исследования использовали данные Росстата. Рейтинг рассчитывался путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на местную цену бензина по состоянию на конец июля 2019 года.