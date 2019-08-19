Ямало-Ненецкий округ и Москва возглавили рейтинг с самым доступным бензином в России

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести на среднюю зарплату 2080 литров бензина в месяц. Об этом свидетельствует результаты исследования РИА «Рейтинг», проведенном по заказу РИА Новости. Второе место в рейтинге заняла Москва (1798 литров), третье — Ненецкий автономный округ (1609 литров). В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 составляет 926 литров, однако в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Меньше всего бензина — в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком автономном округе — могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Как отмечают РИА Новости, это объясняется не только высокими ценами, но и низкими зарплатами. На среднюю в Дагестане ежемесячную зарплату можно купить 514 литров бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 520, в Кабардино-Балкарии — 525 литров.
Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах достаточно большой: от 39,62 рубля за литр в Челябинской области до 56 рублей на Чукотке. При этом, подчеркивают РИА Новости, во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне. В то же время авторы исследования отмечают, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность для населения находится на низком уровне из-за невысоких зарплат в этих регионах.
По данным исследования, в среднем по России за семь месяцев 2019 года цена бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%, при этом индекс потребительских цен за этот период составил 102,7%. Таким образом, отмечают авторы, темпы роста цен на бензин были ниже инфляции, в то время как предыдущие два года наблюдалась обратная ситуация.
Для оценки доступности автомобильного топлива авторы исследования использовали данные Росстата. Рейтинг рассчитывался путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на местную цену бензина по состоянию на конец июля 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината (ММК) высказал мнение, что серьезно ограничивать цены на бензин и другие виды моторного топлива опасно, поскольку это может ударить по сфере нефтепереработки в стране. При этом глава государства отметил, что рост стоимости топлива в настоящее время ниже уровня инфляции.
В феврале 2019 года Россия заняла второе место в рейтинге европейских стран по дешевизне бензина. При этом страна занимает только 20-е место в Европе по количеству моторного топлива, которое можно купить на среднюю зарплату. Наиболее низкая стоимость бензина — 30,9 рубля — была зафиксирована в Казахстане, который также попал в рейтинг. Самое дорогое топливо этого типа в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. За ними следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция, где литр бензина обойдется в более 112 рублей.