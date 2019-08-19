Трамп опроверг продление лицензии Huawei

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о возможности продления лицензии, позволяющей американским компаниям продавать китайской технологической корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление главы Белого дома, сделанное им перед вылетом из штата Нью-Йорк в Вашингтон.
«В настоящий момент намного более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, потому что они [Huawei] — угроза для национальной безопасности. Посмотрим, что получится. Завтра [19 августа] я принимаю решение»,— цитирует CNBC заявление Трампа.
Ранее The Wall Street Journal и Reuters сообщили, что Министерство торговли США готовится продлить лицензию на 90 дней, что позволит Huawei продолжить бизнес с американскими компаниями для обслуживания существующих клиентов. Текущее соглашение заканчивается в понедельник, 19 августа.
В мае 2019 года Вашингтон заявил об очевидной угрозе нацбезопасности США от действий китайской корпорации Huawei — по данным американских властей, компания имеет тайные связи с китайской разведкой и может поставлять ей информацию, полученную при помощи телефонов Huawei. В связи с этим 15 мая Министерство торговли страны внесло Huawei и связанные с ней компании в черный список. Вслед за этим ряд американских компаний, включая Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, объявили о приостановке поставок китайскому производителю программного обеспечения и компонентов.
По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на июньском саммите G20 в Осаке президент США заявил, что позволит Huawei приобретать американскую продукцию. Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.