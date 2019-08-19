Трамп опроверг продление лицензии Huawei

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о возможности продления лицензии, позволяющей американским компаниям продавать китайской технологической корпорации Huawei продукцию для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление главы Белого дома, сделанное им перед вылетом из штата Нью-Йорк в Вашингтон.





«В настоящий момент намного более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, потому что они [Huawei] — угроза для национальной безопасности. Посмотрим, что получится. Завтра [19 августа] я принимаю решение»,— цитирует CNBC заявление Трампа.





Ранее The Wall Street Journal и Reuters сообщили, что Министерство торговли США готовится продлить лицензию на 90 дней, что позволит Huawei продолжить бизнес с американскими компаниями для обслуживания существующих клиентов. Текущее соглашение заканчивается в понедельник, 19 августа.