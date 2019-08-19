Разведка США рассекретила первую часть доклада об аварии на Чернобыльской АЭС

Разведка США рассекретила первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Часть документов опубликовал американский Национальный архив безопасности. В подборку пошли записки, протоколы и дневники сессий Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) сразу после ядерной катастрофы. Также в нее включены реакции Госдепартамента, ЦРУ и репортажи украинского КГБ.





Рассекреченный доклад содержит записку сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) США Джека Мэтлока на имя советника СНБ Джона П Пойндекстера. В ней Мэтлок описывает реакцию руководства СССР на чернобыльскую катастрофу как «фиаско с пиаром» и предсказывает, что это сделает Советы «раздражительными». Он предупреждает, что проблему Чернобыля и неудач Советского Союза не следует чрезмерно эксплуатировать, поскольку это может иметь неприятные последствия для Европы и может загнать Михаила Горбачева в угол с точки зрения дальнейших переговоров.





Кроме того, в направленной 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца, в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС записке американские спецслужбы выражают сомнение в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. «Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», - написал ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря США Мортон Абрамовиц, указывая на масштабы разрушения.





«Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, то количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - до 70 человек», - пояснял Абрамовиц.





Как следует из рассекреченной первой части доклада, американская разведка «предполагала» большое число погибших в результате аварии на ЧАЭС. Свои выводы спецслужбы строили на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Утверждалось, что «все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили не совместимые с жизнью дозы радиации».