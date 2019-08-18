В Белом доме подтвердили интерес Трампа к покупке Гренландии

«Ситуация развивается. Мы это рассматриваем. Много лет назад [33-й президент США] Гарри Трумэн хотел купить Гренландию. Гренландия принадлежит Дании, Дания является союзником США. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов», — пояснил Кадлоу в эфире телеканала Fox News.





Чиновник подчеркнул, что ситуация с покупкой Гренландии сейчас является чисто теоретической. «Но я просто хочу сказать, что президент кое-что понимает в приобретении земли и недвижимости, и он бы хотел посмотреть, можно ли купить Гренландию», — заключил он.





Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп осведомился у своих советников о возможности покупки Гренландии. По словам собеседников газеты, президент не пояснил, серьезно ли он задает этот вопрос — некоторые из них предположили, что американский лидер просто пошутил. При этом они отметили, что Трамп считает остров важной точкой для обеспечения безопасности США в северных водах. В Гренландии также находится самая северная авиабаза США — Туле.





Официальные представители Дании в связи с публикацией сообщили, что остров не продается, однако заинтересован в торговом сотрудничестве с США. Ким Кильсен, премьер-министр острова, который обладает высокой степенью автономии от Дании, также подчеркнул, что Гренландия не продается.