Гибралтар отказался задержать иранский танкер Grace 1 по требованию США

Гибралтар отклонил требование США продлить задержание иранского танкера Grace 1, задержанного в июле по подозрению в нарушении санкционного режима. Правительство заморской территории Великобритании пояснило, что требования Вашингтона основаны на американском законе, тогда как Гибралтар ориентируется на более узкие условия законов Евросоюза и не может продолжать задерживать судно. По словам посла Ирана в Великобритании Хамида Баидинежада, судно выйдет из порта уже вечером 18 августа.
«Центральное управление Гибралтара не может получить ордер на арест судна, которого требует США. Это связано с тем, что законы Евросоюза и наложенные им на Иран санкции отличаются от тех, что используются США. Санкционный режим против Ирана в Евросоюзе значительно менее суров, чем в США, и Гибралтар следует законам ЕС», — пояснили в правительстве Гибралтара.
Баидинежада в свою очередь заявил, что активная работа по подготовке к выходу в море велась на судне с 15 августа, когда власти заморской территории Великобритании объявили об освобождении судна. «Судно должно выйти в море сегодня вечером после прибытия двух групп специалистов-инженеров», — написал он в Twitter.
Задержание Grace 1 произошло 4 июля. Судно заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Иран расценил захват судна как нарушение ядерной сделки со стороны ЕС. 15 августа власти Гибралтара приняли решение освободить танкер.
После объявления об освобождении Grace 1 власти США призвали продлить его задержание и конфисковать нефть на борту корабля. Вашингтон считает, что танкер нарушил закон «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Помимо этого, считает американская сторона, он должен быть задержан в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма, поскольку в США считают, что нефть поставят в Сирию, а организована поставка Корпусом стражей Исламской революции .