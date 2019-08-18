Гибралтар отказался задержать иранский танкер Grace 1 по требованию США

Гибралтар отклонил требование США продлить задержание иранского танкера Grace 1, задержанного в июле по подозрению в нарушении санкционного режима. Правительство заморской территории Великобритании пояснило, что требования Вашингтона основаны на американском законе, тогда как Гибралтар ориентируется на более узкие условия законов Евросоюза и не может продолжать задерживать судно. По словам посла Ирана в Великобритании Хамида Баидинежада, судно выйдет из порта уже вечером 18 августа.





«Центральное управление Гибралтара не может получить ордер на арест судна, которого требует США. Это связано с тем, что законы Евросоюза и наложенные им на Иран санкции отличаются от тех, что используются США. Санкционный режим против Ирана в Евросоюзе значительно менее суров, чем в США, и Гибралтар следует законам ЕС», — пояснили в правительстве Гибралтара.