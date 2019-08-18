СМИ: На акцию протеста в Гонконге вышли 1,7 миллиона человек

На очередную акцию протеста против закона об экстрадиции в Гонконге вышли около 1,7 миллиона жителей города, сообщает South China Morning Post. Митингующие находятся на улицах, несмотря на проливной дождь. При этом активисты в своей массе не начинают конфликтов с полицией, митинг проходит мирно.
«Акцию в Виктория-парке посетили 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили волонтеры, которые подсчитывали ход шествия. Некоторых людей могли не учесть, поэтому реальные цифры наверняка выше», — заявил правозащитник Джимми Шэм.
Юрист отметил, что митингующие не вступают в конфликт с полицией, однако и не следуют их указаниям о том, куда можно идти, а куда нет. Группа активистов сняла с ряда зданий в городе китайские флаги, оставив только гонконгские.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции. Первоначально акции были мирными, однако с каждым разом столкновения протестующих с правоохранителями на улицах города становятся все более ожесточенными. В прошлое воскресенье, 11 августа, в результате стычек демонстрантов с полицией с обеих сторон пострадали около 40 человек. Вечером силы правопорядка в отдельных случаях применили против протестующих, которые стали закидывать полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями, слезоточивый газ и резиновые пули.
Беспорядки затронули международный аэропорт Гонконга, протесты изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. Но уже 13 и 14 августа протестующие полностью заблокировали работу воздушной гавани. Вечером 14 августа суд Гонконга выдал ордер на выдворение активистов из здания аэропорта. В результате все демонстранты покинули терминалы, а отведенная для них зона протестов была полностью очищена от плакатов и агитационных листовок.