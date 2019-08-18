СМИ: На акцию протеста в Гонконге вышли 1,7 миллиона человек

«Акцию в Виктория-парке посетили 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили волонтеры, которые подсчитывали ход шествия. Некоторых людей могли не учесть, поэтому реальные цифры наверняка выше», — заявил правозащитник Джимми Шэм.





Юрист отметил, что митингующие не вступают в конфликт с полицией, однако и не следуют их указаниям о том, куда можно идти, а куда нет. Группа активистов сняла с ряда зданий в городе китайские флаги, оставив только гонконгские.