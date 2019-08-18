Джордж Мартин рассказал о влиянии «Игры престолов» на «Песнь Льда и Пламени»

Писать шестую книгу цикла «Песнь Льда и Пламени» было очень сложно во время съемок основанного на романах сериала «Игра престолов», заявил автор книг Джордж Мартин. По словам писателя, если бы он очень постарался, то мог бы «обогнать» телешоу еще на некоторое время, однако стресс при таком цикле работы оказался слишком сильным. Когда сериал закончился, писать стало значительно легче, подчеркнул он. Мартин также отметил, что сериал и книги «не одно и то же», и что финал «Игры престолов» не повлияет на итоги «Песни Льда и Пламени».





«Стресс был страшный, была пара лет, где если бы я смог закончить шестую книгу, то обогнал бы сериал еще на несколько лет, но это было для меня не очень хорошо. Я каждый день садился писать и даже если выдавался удачный день, три-четыре страницы итогового текста, я все равно плохо себя чувствовал, потому что думал: «Мне надо закончить книгу... надо написать 40 страниц, а я написал четыре...» — рассказал Мартин изданию Guardian.





По его словам, окончание сериала его «освободило от нагрузки», поскольку писатель вновь может творить в своем собственном темпе. «Есть плохие дни, есть хорошие, и стресса меньше, хотя он и есть чуть-чуть. Когда закончу «A Dream of Spring» (предварительное название седьмого тома цикла), меня к земле привязать придется, а то улечу — настолько мне будет легко», — пошутил автор.





Мартин отметил, что хотя книги и сериал очень сильно связаны, они «не одно и то же». По его словам, негативное восприятие финала сериала фанатами не повлияет на концовку книги, но не пояснил, значит ли это, что в «Песни Льда и Пламени» будет иной конец. «Всем не угодишь — поэтому я предпочту угодить своим вкусам», — заключил писатель.





«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Персонажи сериала действуют в вымышленном мире на материке Вестерос, где несколько благородных родов борются за корону Семи Королевств, которым одновременно угрожает нашествие оживленных магией мертвецов-«Иных». Показ шоу шел с 2011 года до 2019 года. Сериал считается одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.





Джордж Реймонд Ричард Мартин — известный американский писатель, автор книг в жанре политического эпоса «Песнь Льда и Пламени» (который позже был экранизирован телеканалом HBO в виде сериала «Игра престолов») и ряда научно-фантастических произведений. Мартина также называют «американским Толкином», что чрезвычайно льстит литератору, так как он является фанатом автора «Властелина колец» и его произведений.