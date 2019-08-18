«Росавиация» пообещала улучшить аэродром в новом аэропорту Саратова

Аэропорт Саратова «Гагарин», который откроется 20 августа, будут в дальнейшем улучшать, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. В частности, аэродром воздушной гавани будет к середине 2020 года достоин второй категории ICAO (Международная организация гражданской авиации), пообещал чиновник. Об этом его попросил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на совещании, посвященном предстоящему открытию аэропорта.





«У нас предусмотрены деньги на доведение аэродрома в «Гагарине» до второй, а если потребуется – и до третьей категории», — заверил Нерадько руководителя «Победы» (цитата по «Ведомостям»). По его словам, вторая категория будет присвоена аэропорту в середине 2020 года.





Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в зависимости от оснащения и от того, в какую погоду они способны принимать самолеты. Аэродромы первой категории (как сейчас в «Гагарине») могут принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. Второй категории – работают в условиях средних осадков. Третьей категории – могут принимать лайнеры даже в условиях нулевой видимости в полностью автоматическом режиме.





«Гагарин» — второй аэропорт, построенный в России после распада СССР с нуля. В воскресенье воздушная гавань приняла свой первый тестовый рейс авиакомпании «Победа», которая ранее не могла выполнять полеты в Саратов из-за ограниченных возможностей старого аэродрома. Официально аэропорт откроется 20 августа.





Пассажирами первого рейса в новый саратовский аэропорт стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, курирующий авиационную отрасль, и миллиардер Виктор Вексельберг. Председатель нижней палаты парламента отметил, что полет ему понравился. Калмыков, также находившийся в самолете, выступил в роли бортпроводника.